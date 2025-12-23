Ztl | dal 1° gennaio cambiano gli orari di carico e scarico Ecco cosa sapere
Dal 1° gennaio, entrano in vigore nuovi orari di carico e scarico nel centro storico di Lecce, segnando la conclusione del periodo di transizione. Questa modifica mira a migliorare la gestione del traffico e la mobilità urbana. È importante conoscere le nuove disposizioni per rispettare le normative e garantire un’adeguata logistica nelle aree centrali della città. Ecco le principali informazioni da sapere per adeguarsi ai cambiamenti.
LECCE – Si chiude il periodo di transizione e per il centro storico di Lecce inizia una nuova fase nella gestione della logistica urbana. A partire dal 1° gennaio 2026, entreranno ufficialmente in vigore i nuovi orari per le operazioni di carico e scarico merci all’interno della Zona a traffico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
