Sulle passerelle più chic l’eleganza maschile si reinventa al femminile tra tagli sartoriali spalle decise e styling super contemporanei

L’evoluzione dell’eleganza maschile si riflette anche nella moda femminile, con tagli sartoriali e stylist contemporanei. Per la Primavera 2026, il tailleur pantalone si presenta in vari formati: completo totale o pezzi separati da combinare. Un modo per esprimere stile e libertà di gesto, senza rinunciare al rigore sartoriale.

T ra rigore sartoriale e libertà di gesto, il tailleur pantalone si reinventa come mai prima d’ora. Da Armani in poi, per la Primavera 2026 giacca e pantaloni possono essere indossati insieme, in completo totale, oppure spezzati e mixati con altri pezzi. Trasformando il classico completo in un gioco di proporzioni, colori e atteggiamento. Come ci vestiremo nella Primavera Estate 2026: le ispirazioni moda che definiscono la prossima stagione X Un gioco sottile di eleganza, ironia e potere. Che si mescolano ad arte in outfit da lavoro e da sera che si spingono ben oltre le regole classiche. E celebrano la personalità di chi li indossa tra rigore e leggerezza, audacia e ironia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

