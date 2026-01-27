Sua figlia è coinvolta in un incidente ma la giovane è in casa e smaschera il truffatore

In un caso di truffa telefonica, una donna anziana di Roma è stata ingannata da un finto carabiniere che ha dichiarato che la figlia era coinvolta in un incidente. Tuttavia, la giovane si trovava in casa e ha smascherato il truffatore, contribuendo a chiarire la situazione e a proteggere la vittima.

Ha provato a raggirare un'anziana di Roma con la truffa del finto carabiniere, raccontandole al telefono che la figlia era stata coinvolta in un grave incidente stradale e che occorrevano soldi e gioielli per risolvere la questione.Peccato che la figlia stesse proprio in casa al momento della.

