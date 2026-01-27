Studenti di sinistra schedano i prof

Un sondaggio promosso dall’Uds di Pordenone invita gli studenti a condividere eventuali esperienze di disagio legate a questioni di genere o razziali con i docenti. L’obiettivo è comprendere meglio il rapporto tra studenti e insegnanti, rispettando la privacy. Questa iniziativa mira a favorire un ambiente scolastico più consapevole e inclusivo, attraverso un confronto aperto e rispettoso delle opinioni di tutte le parti coinvolte.

Un sondaggio dell'Uds di Pordenone chiede report sui comportamenti dei docenti: «Ti sei sentito a disagio per questioni di genere o razziali? Hai considerazioni?». «Ha notato degli episodi da parte degli studenti o dei professori di discriminazione, razziale o di genere? Hai qualche considerazione a riguardo? Un'esperienza che vuoi condividere?». Arriva da Pordenone il primo sondaggio fatto dagli studenti di sinistra per «indagare» sui professori o, meglio, per denunciare gli insegnanti per presunti casi di discriminazione. L'inchiesta studentesca firmata dall'Uds Pordenone, l'associazione che si definisce autonoma e d'ispirazione sindacale nata dall'Onda, il movimento che nel 2008 animò la protesta studentesca contro il ddl dell'allora ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini.

