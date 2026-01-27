Studentesse che fanno colazione con lo Spritz Bassetti | Vi state rovinando la salute

Un’immagine insolita che mostra studentesse fare colazione con Spritz, solitamente considerato un aperitivo. Questo episodio rispecchia abitudini quotidiane diverse, sollevando riflessioni sulla cultura del consumo e sulla salute. È importante conoscere gli effetti di queste scelte e promuovere un comportamento equilibrato, anche nelle abitudini diurna.

Una tazzina di cioccolata calda sul tavolo, affiancata da quattro bicchieri di Aperol Spritz. È l’immagine utilizzata da Denis De Mauro per descrivere, sulle pagine del Messaggero, la scena osservata in un bar alle 8.33 del mattino: un gruppo di sedicenni che scherza, ride, e salta le prime ore di scuola. Il dettaglio visivo, la cameriera rassegnata, il contrasto tra la bevanda tipica della colazione e i cocktail, restituisce un frammento piuttosto netto della situazione. Dietro all’apparente leggerezza, resta la domanda su cosa si stia normalizzando. Matteo Bassetti ha condiviso un commento via Facebook, partendo proprio dalla notizia.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’immagine di ragazze di 16 anni che sorseggiano spritz a colazione, saltando le prime ore di scuola, solleva domande sulla percezione dei comportamenti giovanili e le norme sociali.

