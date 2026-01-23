Studentesse di 16 anni che bevono Spritz per colazione e saltano le prime tre ore di scuola tutto normale Facciamoci due domande

L’immagine di ragazze di 16 anni che sorseggiano spritz a colazione, saltando le prime ore di scuola, solleva domande sulla percezione dei comportamenti giovanili e le norme sociali. È un’immagine che invita a riflettere sul modo in cui si rappresentano le abitudini dei giovani e il loro rapporto con le regole, stimolando un confronto equilibrato e senza giudizi.

L’immagine scelta da Denis De Mauro per raccontare sul Messaggero un gruppo di ragazze che alle 8.33 del mattino beve spritz invece di frequentare le prime ore di scuola è alquanto efficace. Una tazza di cioccolata accanto a quattro calici d’Aperol Spritz, una cameriera rassegnata, battute spavalde e risate fuori posto: è uno scatto di realtà che racconta molto. Il tono del pezzo è apparentemente neutro, ma l’effetto finale è quello di un piccolo teatro del paradosso: minori che bevono alcolici prima delle 9, scuole saltate con leggerezza, assenza totale di adulti nel quadro. Tuttavia, manca un passaggio: perché quelle ragazze sono lì? Da dove viene la disinvoltura con cui parlano di assenze scolastiche e bevute mattutine? Più che uno scandalo, la scena restituisce l’idea di un’abitudine ormai priva di contesto.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Tre studentesse quindicenni investite al rientro da scuola a Pistoia: due trasportate in ospedale con traumiTre studentesse quindicenni sono state coinvolte in un incidente stradale a Pistoia mentre rientravano da scuola.

A Centocelle studentessa di 16 anni molestata da tre uomini: carabinieri in azioneA Centocelle studentessa di 16 anni molestata da tre uomini mentre si stava recando in una scuola del quartiere situato nella periferia Est della capitale. A Centocelle studentessa di 16 anni molestat ... msn.com

Accoltellato in classe da un compagno, muore uno studente di 18 anniL'episodio all'interno dell'istituto professionale Domenico Chiodo. Il ragazzo era stato colpito al costato da un coetaneo poi bloccato e disarmato dal professore e è fermato dalla polizia in flagra ... ansa.it

Ciao a tutti. Siamo tre studentesse di 23 anni e cerchiamo urgentemente una stanza (o due stanze) oppure un monolocale / mini appartamento. Abbiamo esperienza di convivenza con altre persone, siamo ragazze ordinate, tranquille, amichevoli e socievoli. C - facebook.com facebook