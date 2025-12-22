Un male incurabile, addio al comandante di yacht Paolo Cossu. Aveva 49 anni.

Viareggio, 22 dicembre 2025 – ?????? Si è spento a causa di un male incurabile all’età di 49 anni Paolo Cossu, sardo d’origine ma oramai viareggino d’adozione. Faceva il comandante di yacht ed era molto conosciuto in città. Proprio il mare era diventato il suo habitat, condiviso pure con la compagna Federica che lavorava insieme a lui a bordo della nave di cui era ufficiale in comando. Paolo se n’è andato nella notte fra sabato e domenica all’hospice San Camillo di Forte dei Marmi dove era ricoverato. Aveva fatto della sua passione il suo lavoro. Era un lupo di mare e da oltre vent’anni viveva a Viareggio dove aveva molte amicizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

