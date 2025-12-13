Energia stop definitivo al gas dalla Russia

L'Italia ha annunciato la fine delle importazioni di gas dalla Russia, rafforzando la propria autonomia energetica. Attualmente, circa il 46-47% del fabbisogno di gas è coperto da rigassificatori, e il paese sta diversificando le fonti di approvvigionamento da tutto il mondo. Questa svolta rappresenta un passo importante verso la sicurezza energetica nazionale.

“Noi non abbiamo più bisogno di acquistare dalla Russia, in questo momento stiamo acquistando gas da tutto il mondo, abbiamo il 46-47% della domanda di gas coperta da rigassificatori. Il problema Russia non si pone”. Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, a margine di Atreju. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Ildenaro.it L’Europa cambia strategia: stop definitivo al gas russo entro il 2027 - Il 2025 sarà ricordato come l’anno in cui l’Unione Europea ha voltato pagina in materia energetica. tecnoandroid.it

Lo stop definitivo al gas russo avrà un effetto ovvio: spendere ancora di più - Arriva in questi giorni la notizia che il Consiglio Europeo ha deciso di fermare completamente le importazioni di gas naturale dalla Russia. ilfattoquotidiano.it

