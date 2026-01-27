Stipendi statali tetti ai premi e promozioni dirette | accelera la riforma Ecco cosa cambia con la legge sul merito

La prossima approvazione della legge sul merito in Parlamento porterà modifiche agli stipendi statali, ai premi e alle promozioni. La riforma mira a rendere più chiari e trasparenti i processi di crescita professionale nella Pubblica amministrazione, offrendo nuove opportunità e criteri di valutazione. Il testo si avvicina alla fase finale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e la meritocrazia nel settore pubblico.

Il primo giro di boa è praticamente concluso. Domani la Camera, salvo imprevisti, darà luce verde al disegno di legge sul merito nella Pubblica amministrazione. Poi toccherà al Senato, ma il passaggio dovrebbe essere rapido. La riforma, fortemente voluta dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, è pronta ad entrare in vigore già dalla prossima primavera. Quella che promette è una vera rivoluzione all'interno delle amministrazioni. La sintesi delle intenzioni è abbastanza semplice quanto dirompente: premiare non tutti i dipendenti, ma solo quelli davvero più bravi e permettere a chi entra nella Pubblica amministrazione tramite un concorso, di poter poi fare carriera diventando dirigente, se lo merita, senza la necessità di dover ripassare tra le Foche Caudine di una nuova selezione pubblica, ma ottenendo la promozione "sul campo" dal suo diretto superiore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

