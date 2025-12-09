Lavori sulla strada statale 121 fino al 18 dicembre | mattinata di passione per gli automobilisti
Traffico rallentato questa mattina sulla strada statale 121, in direzione Catania. Le code più lunghe si registrano già da Belpasso, in zona industriale, con rallentamenti soprattutto nei pressi degli svincoli.Il Comune di Misterbianco segnala che i rallentamenti sono legati a restringimenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
