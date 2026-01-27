Sparatoria a Milano aggredita troupe di ‘Ore 14’ a Rogoredo

In un contesto di crescente tensione a Milano, una troupe di ‘Ore 14’ è stata aggredita a Rogoredo, pochi giorni dopo una sparatoria che ha coinvolto un giovane di 28 anni. L’episodio evidenzia le sfide di sicurezza e tutela dei giornalisti in zone di elevata criticità. È importante analizzare le dinamiche di questi incidenti per promuovere un ambiente di lavoro più sicuro e responsabile.

Ancora un’aggressione a una troupe di ‘Ore 14’, avvenuta a poche ore dalla sparatoria di Milano, in zona Rogoredo, nella quale è rimasto ucciso un ragazzo di 28 anni. I giornalisti Francesca Pizzolante e Giovanni Violato, che si trovavano in zona per documentare i fatti, sono stati aggrediti, picchiati e rapinati da un gruppo di spacciatori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milo Infante (@miloinfanteofficial) Sul posto è intervenuta la polizia, presente a pochi metri dall’aggressione perché impegnata a ultimare i rilievi della sparatoria del pomeriggio. Ad avere la peggio è stato Giovanni Violato che è dovuto ricorrere alle cure dei medici del 118 e al quale è stata anche rubata l’attrezzatura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

