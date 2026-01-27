Spalletti lo fa firmare | Qualità indubbie è da Juve! La risposta ironica a Conte
La Juventus, già qualificata ai playoff di Champions, si prepara per l’ultima partita della fase a Monaco. La sfida offre l’opportunità di valutare le prestazioni della squadra e di consolidare la posizione in vista degli incontri successivi, in un contesto di alta competizione europea.
Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida di Champions nella tana del Monaco La Juventus, già qualificata per i playoff di Champions League, rende visita al Monaco nell’ultima partita della prima fase di Champions League. Luciano Spalletti, le dichiarazioni in conferenza stampa (Ansa) – Calciomercato.it Ai bianconeri potrebbe bastare un punto per essere testa di serie nella doppia sfida degli spareggi di febbraio, mentre c’è una piccolissima speranza ancora di entrare tra le prime otto (ma oltre ai tre punti devono verificarsi una serie di risultati favorevoli). 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Approfondimenti su Juventus Monaco
Spalletti risponde a Conte: «Qui c’è la barriera robotica!». La replica ironica dell’allenatore toscano all’ex Juve: a cosa si riferiva
Luciano Spalletti ha risposto a Antonio Conte con una battuta ironica, facendo riferimento a una “barriera robotica”.
La risposta di Spalletti a Conte: pubblica un video su Instagram. Il resto lo aggiunge in conferenza
In vista della partita di Champions League tra Monaco e Juventus, Luciano Spalletti ha risposto in modo diretto alle dichiarazioni di Antonio Conte, condividendo un video su Instagram.
SPALLETTI alla JUVE: le parole a Napoli del 2023 e un discorso di CONTE del 2013
Ultime notizie su Juventus Monaco
Argomenti discussi: Spalletti: Pronto a un rinnovo in bianco? Non ho fatto nulla per meritarmelo; Juventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...; Juve, sessione di autografi per Spalletti: il siparietto con un tifoso; Spalletti non si fida Mi aspetto furbate Rinnovo? Ora no.
Juventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...Leggi su Sky Sport l'articolo Juventus-Benfica, Spalletti: 'Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...' ... sport.sky.it
Spalletti: «Non ho fatto niente per meritarmi il rinnovo alla Juventus, nel calcio le idee cambiano in fretta»Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Juventus-Benfica. Ecco le sue parole. ilnapolista.it
Le parole di Spalletti sul rinnovo sono un segnale pericolosissimo "Firmare in bianco adesso Non sono pronto a niente, neanche la Juventus è pronta a niente. Questo dubbio glielo risolveremo l'ultima settimana della nostra convivenza” Il mister giustamente - facebook.com facebook
Spalletti:" Firmare in bianco Non sono pronto a niente e questo dubbio glielo risolveremo l'ultima settimana del nostro rapporto. È tutto molto semplice e le valutazioni si faranno alla fine. L'ultima settimana si verrà qui e diremo le cose insieme" x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.