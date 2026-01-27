Spalletti lo fa firmare | Qualità indubbie è da Juve! La risposta ironica a Conte

La Juventus, già qualificata ai playoff di Champions, si prepara per l’ultima partita della fase a Monaco. La sfida offre l’opportunità di valutare le prestazioni della squadra e di consolidare la posizione in vista degli incontri successivi, in un contesto di alta competizione europea.

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida di Champions nella tana del Monaco La Juventus, già qualificata per i playoff di Champions League, rende visita al Monaco nell’ultima partita della prima fase di Champions League. Luciano Spalletti, le dichiarazioni in conferenza stampa (Ansa) – Calciomercato.it Ai bianconeri potrebbe bastare un punto per essere testa di serie nella doppia sfida degli spareggi di febbraio, mentre c’è una piccolissima speranza ancora di entrare tra le prime otto (ma oltre ai tre punti devono verificarsi una serie di risultati favorevoli). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Spalletti lo fa firmare: “Qualità indubbie, è da Juve!”. La risposta ironica a Conte

Spalletti risponde a Conte: «Qui c’è la barriera robotica!». La replica ironica dell’allenatore toscano all’ex Juve: a cosa si riferiva

Luciano Spalletti ha risposto a Antonio Conte con una battuta ironica, facendo riferimento a una “barriera robotica”.

La risposta di Spalletti a Conte: pubblica un video su Instagram. Il resto lo aggiunge in conferenza

In vista della partita di Champions League tra Monaco e Juventus, Luciano Spalletti ha risposto in modo diretto alle dichiarazioni di Antonio Conte, condividendo un video su Instagram.

SPALLETTI alla JUVE: le parole a Napoli del 2023 e un discorso di CONTE del 2013

Video SPALLETTI alla JUVE: le parole a Napoli del 2023 e un discorso di CONTE del 2013 ?

