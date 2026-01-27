Spalletti Il Monaco non farà calcoli Juve in campo libera

La qualificazione ai play-off è sicura, ma il Monaco mira a risultati superiori. Spalletti sottolinea che la Juventus scenderà in campo senza calcoli, mantenendo un atteggiamento libero. Koopmeiners ribadisce il suo impegno e la soddisfazione di far parte di questo importante club. Un momento di concentrazione e determinazione per il team, pronto a affrontare le prossime sfide con determinazione.

Koopmeiners "Mai pensato di andar via, sono felice di giocare in questo grande club" MONTECARLO (MONACO) - La qualificazione ai play-off è già al sicuro, ma si può anche ottenere di più. Il pass diretto per gli ottavi potrebbe arrivare domani nell'ultimo match di Champions in casa del Monaco e la Juventus di Luciano Spalletti, che sta vivendo un ottimo momento, ci crede. "Non c'è migliore situazione di questa per dimostrare il nostro valore - spiega il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport e alla vigilia del match di Montecarlo -. Si va a giocare senza l'assillo della qualificazione e senza la tensione del risultato, quindi si può vedere a che livello siamo anche dal punto di vista mentale nel mettere in campo le nostre qualità e il nostro livello di calcio". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Spalletti, alla vigilia della partita tra Monaco e Juventus, ha condiviso le sue considerazioni sulle strategie e sui cambiamenti previsti.

Alla vigilia della sfida contro il Monaco, l’allenatore della Juventus, Spalletti, ha presentato in conferenza stampa le strategie e le aspettative della squadra.

