Sottrae 24mila euro di energia elettrica con un magnete ma non c' è la querela | prosciolto

Un individuo è stato prosciolto dopo aver sottratto energia elettrica con un magnete. La vicenda coinvolge l’uso di un magnete per alterare il contatore e fornire energia a un bar, senza che sia stata presentata una querela. La decisione sottolinea l’importanza di approfondire le questioni legali e tecniche legate alla manipolazione dei sistemi di misurazione dell’energia.

Accusato di aver rubato energia elettrica, grazie all’applicazione di un magnete al contatore, per fornire la corrente al bar e per il funzionamento di tutte le apparecchiature elettriche all’interno. I fatti contestati sono avvenuti a Perugia tra il 2012 e il 2017, ma dopo tanti anni di processo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Energia Elettrica Morgan a processo per stalking: Angelica Schiatti risarcita con 100mila euro, ma non ritirerà la querela L’azienda ruba la corrente per tre anni: 46mila euro di energia elettrica mai pagata Un uomo di 50 anni di Solofra, Avellino, è stato denunciato dai carabinieri per aver sottratto energia elettrica alla propria azienda per tre anni, accumulando un debito di circa 46.

