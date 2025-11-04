Morgan a processo per stalking | Angelica Schiatti risarcita con 100mila euro ma non ritirerà la querela

Morgan, a processo per stalking e diffamazione nei confronti dell'ex fidanzata Angelica Schiatti, ha risarcito la vittima con 100mila euro. Cifra che è stata accettata a titolo d'acconto da Schiatti e, come appreso da Fanpage.it, senza rimettere la querela. La prossima udienza si svolgerà il 9 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morgan a processo per stalking, salta accordo con Angelica/ La risposta durissima del cantante sui social - Morgan dovrà continuare il processo per stalking dato che l'ex fidanzata

Morgan a processo per stalking, stop alla giustizia riparativa: la ex Angelica Schiatti si è ritirata dal programma - Lecco, 1 luglio 2025 – Niente giustizia riparativa e quindi neppure eventuale sconto di pena per Morgan, alla sbarra in tribunale a Lecco per stalking e diffamazione contro la sue ex.

Morgan a processo per stalking, la legale di Angelica Schiatti: "La insulta ancora, chiederemo la misura cautelare" - Maria Nirta, avvocata che assiste Angelica Schiatti nel processo che vede l'ex Morgan accusato di stalking e diffamazione aggravata: "Le continue dichiarazioni di Morgan sui social sono gravissime.