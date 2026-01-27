Sottopassi pedonali abbandonati a Parma Pallini | Degrado sotto gli occhi di tutti

I sottopassi pedonali abbandonati a Parma rappresentano un esempio di degrado urbano visibile a tutti. La chiusura di questi passaggi, in stato di incuria da anni, evidenzia la mancanza di interventi per migliorare la sicurezza e la qualità della vita nel quartiere. La situazione richiede attenzione e iniziative concrete per recuperare questi spazi pubblici.

«I sottopassi pedonali chiusi da anni sono l’ennesima dimostrazione di un degrado che purtroppo vediamo crescere». A dichiararlo è Fabrizio Pallini, consigliere comunale del gruppo Vignali, che torna a sollevare il problema di diverse infrastrutture pedonali lasciate in stato di totale abbandono.🔗 Leggi su Parmatoday.it

