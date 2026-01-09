Napoli-Verona, Manna commenta le recenti decisioni arbitrali, evidenziando come gli episodi siano sotto gli occhi di tutti. In un momento difficile per il calcio italiano, si riscontrano criticità che influenzano l’andamento delle partite e la percezione dello spettacolo. La riflessione si concentra sui problemi oggettivi che caratterizzano il campionato, richiedendo attenzione e analisi approfondite per trovare soluzioni efficaci.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Stiamo sicuramente vivendo un momento storico non felice per le vicende arbitrali: è evidente che ci sono dei problemi oggettivi che stanno caratterizzando questo campionato. Quello che è successo a noi nella partita di mercoledì penso sia sotto gli occhi di tutti: l’arbitro ha fatto una buona gara, ma è stato condizionato in modo negativo dal VAR”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, a Radio CRC, emittente partner del club azzurro: “ Abbiamo sempre sperato – ha detto Manna – e pensato che il VAR potesse essere un ausilio per gli arbitri, ma in questo momento ritengo che li stia penalizzando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli-Verona, Manna: “Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti”

Leggi anche: Manna netto dopo Napoli-Verona: “Sotto gli occhi di tutti quello che è successo”

Leggi anche: Latitante e ricercato sotto gli occhi di tutti, nascondiglio pazzesco: cosa è successo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Manna, Napoli-Verona? Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti - "Stiamo sicuramente vivendo un momento storico non felice per le vicende arbitrali: è evidente che ci sono dei problemi oggettivi che stanno caratterizzando questo campionato. ansa.it