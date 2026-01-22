Alluvioni lo studio Unibo | Bassa percezione del rischio cittadini impreparati e poco informati

Uno studio dell'Università di Bologna evidenzia una scarsa percezione del rischio alluvionale tra i cittadini, che si mostrano spesso impreparati e poco informati. Le recenti allerte di dicembre hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di migliorare la consapevolezza e la preparazione per affrontare eventi climatici estremi, sottolineando l’importanza di interventi mirati per ridurre i rischi e aumentare la sicurezza delle comunità.

Bologna, 22 gennaio 2026 – Le ferite delle alluvioni sono ancora piuttosto evidenti e, a ricordare ai cittadini che non bisogna abbassare la guardia e c’è ancora tanto da lavorare, sono state le recenti allerte di dicembre. Il problema è particolarmente sentito dai cittadini che sono stati colpiti direttamente dalle esondazioni del 2023 e del 2024 con gravi danni ad abitazioni e imprese, anche se, sia tra chi è stato colpito direttamente da acqua e fango sia tra chi è stato solo sfiorato dalla grave calamità, sembra mancare una piena consapevolezza di ciò che è accaduto e potrebbe riaccadere. Almeno secondo uno studio dell’Alma Mater. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

