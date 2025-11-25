Sondaggio politico Fratelli d’Italia scende e Pd sale
(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cala, il Pd sale e riduce il gap. E' il 'duello' secondo il sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani reso noto oggi, 25 novembre, dopo le elezioni regionali in Puglia, Campania e Veneto. Fratelli d'Italia, sempre primo partito, perde lo 0,4% rispetto alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
