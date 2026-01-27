Lavoratore-fragile In presenza di una decisione che negi lo smart working a un dipendente riconosciuto come lavoratore fragile, si configura un comportamento discriminatorio con conseguenze risarcitorie. È importante conoscere i diritti e le responsabilità delle parti in questi casi, al fine di tutelare correttamente la posizione del lavoratore e garantire un equo trattamento sul luogo di lavoro.

Il datore di lavoro che non consente il lavoro agile a un dipendente riconosciuto come lavoratore fragile, pone in essere una condotta discriminatoria e, proprio per questo, fonte di responsabilità risarcitoria. È questo il principio affermato dal tribunale di Busto Arsizio in una sentenza del 7 gennaio 2026 di particolare importanza. Al di là della portata per il singolo caso concreto, la decisione, infatti, la pronuncia offre chiarimenti utili sui diritti dei lavoratori affetti da gravi patologie, sul corretto utilizzo dello smart working e sul delicato tema del periodo di comporto. Vediamola da vicino, in considerazione di un consolidato scenario normativo e giurisprudenziale, che mette al centro la tutela della salute del lavoratore e il corrispondente obbligo aziendale di adottare le misure organizzative, atte a garantire un ambiente di lavoro sicuro e non discriminatorio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Smart working negato al lavoratore fragile, spetta il risarcimento per discriminazione

