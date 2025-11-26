Il nuovo volto della povertà in Italia | cresce il fenomeno dei working poor in difficoltà un lavoratore su 10

Roma, 26 novembre 2025 – In Italia, la povertà ha cambiato volto. Non riguarda più solo chi è senza lavoro, ma anche chi un impiego ce l’ha: sono i cosiddetti “ working poor ”, lavoratori che, pur avendo un reddito, non riescono a condurre una vita dignitosa. Secondo i dati Eurostat 2024, in Italia oltre un lavoratore su 10 è a rischio povertà: un dato in aumento rispetto al 2023 e superiore alla media europea, che colloca il Paese all’ottavo posto tra quelli più colpiti dal fenomeno. A confermare la tendenza anche l’Osservatorio di Antoniano sulla povertà in Italia: nel 2025, le persone con un’occupazione che si sono rivolte alla rete di Operazione Pane sono aumentate del 4% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

