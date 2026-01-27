L'articolo analizza la gestione delle pause mediche nel tennis, con un focus su Sinner agli Australian Open. Uno studio dell’Università di Manchester rivela che i giocatori in svantaggio chiedono più frequentemente time-out medici rispetto a chi è in vantaggio. Questa dinamica solleva riflessioni sulla strategia e sulla pressione psicologica durante le competizioni.

Secondo uno studio dell’Università di Manchester nel tennis i giocatori in svantaggio chiedono il 55% di time-out medici in più rispetto a quelli che stanno vincendo. Un’analisi del Wall Street Journal ha rivelato che Djokovic vince l’84% dei set giocati al rientro dagli spogliatoi — contro una media abituale del 79%. Risultato cambi l’inerzia de match ed in questo il serbo era un maestro. El Mundo scrive che Jannik Sinner ha riaperto questo annoso dibattito. Il quotidiano ricorda che lo scorso anno, qui agli Australian Open, Sinner è apparso stordito durante la partita degli ottavi di finale contro Holger Rune, e la sua sospensione per motivi medici è durata 12 minuti perché includeva un test cardiaco negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner sotto accusa agli Australian Open per la sua gestione delle pause mediche

Il secondo turno degli Australian Open 2026 vede in campo Jannik Sinner, atleta italiano in cerca del suo terzo successo consecutivo nel torneo.

Per la prima volta nella storia degli Australian Open, tre giocatori italiani—Sinner, Musetti e Darderi—hanno raggiunto contemporaneamente gli ottavi di finale nel singolare maschile.

