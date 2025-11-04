Sigfrido Ranucci a È Sempre Cartabianca
Sigfrido Ranucci sbarca per la prima volta a Mediaset. Il conduttore di Report sarà ospite questa sera, martedì 4 novembre, di Bianca Berlinguer, che torna con con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk show targato VideoNews di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 4 novembre 2025. Quella di Ranucci è un’ospitata che fa notizia per diverse ragioni. Vittima poche settimane fa dell’ attentato presso la sua abitazione romana, si tratta della sua prima in assoluto in un programma del Biscione e soprattutto dalla Berlinguer, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci. Anni fa lei lamentò in più di un’occasione la presenza di Ranucci a DiMartedì contro il suo programma su Rai 3 ( Cartabianca ), lui replicò ricordando che la conduttrice si era fatta intervistare da Non è l’Arena (il talk che conduceva Massimo Giletti su La7) mentre portava a passeggio il cane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Martedì 4 novembre Sigfrido Ranucci sarà audito in commissione parlamentare Antimafia. Il giorno successivo, mercoledì la Commissione parlamentare vigilanza Rai svolgerà l'audizione del direttore Paolo Corsini Approfondimento e di Sigfrido Ranucci - X Vai su X
Qualcuno ha provato a zittire Sigfrido Ranucci con una bomba. Ma non esistono solo le bombe per far tacere le voci ritenute scomode. Ci sono anche le querele temerarie o le sanzioni frutto di pressioni politiche. È il nuovo modo per imbavagliare il giornalism - facebook.com Vai su Facebook
