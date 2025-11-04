Sigfrido Ranucci sbarca per la prima volta a Mediaset. Il conduttore di Report sarà ospite questa sera, martedì 4 novembre, di Bianca Berlinguer, che torna con con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk show targato VideoNews di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 4 novembre 2025. Quella di Ranucci è un’ospitata che fa notizia per diverse ragioni. Vittima poche settimane fa dell’ attentato presso la sua abitazione romana, si tratta della sua prima in assoluto in un programma del Biscione e soprattutto dalla Berlinguer, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci. Anni fa lei lamentò in più di un’occasione la presenza di Ranucci a DiMartedì contro il suo programma su Rai 3 ( Cartabianca ), lui replicò ricordando che la conduttrice si era fatta intervistare da Non è l’Arena (il talk che conduceva Massimo Giletti su La7) mentre portava a passeggio il cane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sigfrido Ranucci a È Sempre Cartabianca