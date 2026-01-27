La siccità rappresenta una crescente emergenza ambientale, con impatti significativi su ecosistemi e risorse idriche. Questo evento, parte della rassegna ‘Scienza in Pellicola’, offre un’occasione per approfondire il tema attraverso proiezioni e confronti scientifici, promuovendo una maggiore consapevolezza sulla crisi e le possibili soluzioni. L’appuntamento si svolge al Notorious Cinemas, alle ore 18, in via Darsena 73.

Prosegue oggi, alle 18, al Notorious Cinemas (via Darsena, 73), la rassegna cinematografica ‘Scienza in Pellicola. Un viaggio cinematografico attraverso i saperi di Unife’, promossa dall’università di Ferrara, che si terrà fino al 14 aprile ogni martedì. Le proiezioni scelte dai diversi dipartimenti dell’ateneo per raccontare al pubblico i propri ambiti di ricerca e le discipline studiate, offrono chiavi di lettura originali e stimolanti. L’obiettivo è avvicinare la cittadinanza ai temi della ricerca universitaria, favorendo curiosità, pensiero critico e partecipazione attiva attraverso il linguaggio immediato e coinvolgente del cinema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Siccità’, l’emergenza ambientale. Proiezione e confronto scientifico

