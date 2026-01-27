Si sente male vicino al commissariato uomo rianimato da 4 poliziotti a Pozzuoli

Un intervento tempestivo dei poliziotti di Pozzuoli ha salvato la vita a un uomo colto da malore vicino al commissariato. Grazie alla prontezza e alle manovre di rianimazione, supportate anche dalle indicazioni telefoniche dei sanitari, l’uomo è stato rianimato con successo. Questo episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e servizi di emergenza per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.

I quattro agenti sono prontamente intervenuti e hanno praticato all'uomo, grazie anche alle indicazioni telefoniche dei sanitari, le manovre di rianimazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Pozzuoli commissariato Si sente male mentre si trova su un furgone, i carabinieri intervengono e salvano un uomo Si sente male mentre lavora: uomo portato in gravi condizioni alla Poliambulanza Nel tardo pomeriggio di lunedì, a Gardone Riviera, un uomo ha accusato un malore improvviso mentre lavorava, richiedendo l’intervento dei soccorsi del 118. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pozzuoli commissariato Argomenti discussi: Si sente male nel cantiere e muore a 66 anni, tragedia sul lavoro in Abruzzo; Paura allo stadio: si sente male e sviene improvvisamente, soccorso con il defibrillatore; Fornovo, si sente male in azienda: muore camionista di 54 anni; Desenzano, si sente male fuori dal bar: rianimato dal titolare. Si sente male dopo le montagne russe a Mirabilandia, ragazzina in prognosi riservataUn pomeriggio di svago a Mirabilandia si è trasformato in un incubo per una ragazza di 14 anni. L’adolescente, in visita al parco divertimenti con i genitori martedì 1° luglio, ha accusato un malore ... blitzquotidiano.it Sirolo, giovane si sente male in spiaggia: soccorsa dall'idroambulanzaSirolo, 21 giugno 2025 - Primo intervento della stagione estiva oggi pomeriggio in Riviera del Conero. Alla spiaggia dei Sassi Neri-San Michele a Sirolo una ragazza umbra di 23 anni in vacanza si è ... ilrestodelcarlino.it La Polisportiva Basket Agropoli cade in casa contro la Flavio Basket Pozzuoli - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.