Sì ormai la giustizia è fuori controllo

La percezione della giustizia in Italia attraversa un periodo di instabilità, con giudici e tribunali al centro di discussioni sulla loro efficienza e trasparenza. La riforma Nordio è spesso collegata a tensioni e criticità che coinvolgono anche eventi internazionali, come le violenze in Minnesota. Questi temi riflettono l’importanza di un sistema giudiziario equilibrato e affidabile, fondamentale per il funzionamento dello Stato di diritto.

Nei tribunali regna il caos. Chi guida le toghe collega la riforma Nordio alle violenze in Minnesota. E mentre a Milano si stabilisce che le vicende private del conduttore del «Gf» non devono essere pubbliche, a Roma per l’ex ministro della Cultura vale il contrario. Che la giustizia in Italia sia fuori controllo è ormai assodato: ogni giorno, infatti, i tribunali ce ne forniscono prova. Ieri, per esempio, ne abbiamo avuto ampia dimostrazione grazie a due sentenze e all’esternazione di Rocco Maruotti, pm di Rieti che dal febbraio scorso ricopre l’importante ruolo di segretario dell’Associazione nazionale magistrati. 🔗 Leggi su Laverita.info

