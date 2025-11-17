Ostia donna si cosparge di alcol e minaccia di darsi fuoco

Si è cosparsa di alcool e ha minacciato di darsi fuoco. Paura a Ostia nel primo pomeriggio di lunedì 17 novembre: una donna di 60 anni, di origini straniere, è stata poi trasportata in ospedale.I fatti sono accaduti in via Costanzo Casana poco prima delle 15. Secondo quanto appreso, la donna –. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ostia, donna si cosparge di alcol e minaccia di darsi fuoco

