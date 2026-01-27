Shock anafilattico | la Corte d’Appello conferma la condanna per la morte di Angelo De Simone

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna per l’imprenditore coinvolto nella morte di Angelo De Simone. Dopo il processo di primo grado, l’uomo dovrà scontare due anni di carcere per omicidio colposo. La decisione chiude un capitolo giudiziario che ha tenuto banco a Forino, dove la famiglia del giovane chiede giustizia.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, infliggendo due anni di reclusione all'imprenditore accusato di omicidio colposo per la morte di Angelo De Simone, un giovane di 36 anni residente a Forino. Il decesso, avvenuto nell’ottobre del 2017, è stato causato da uno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Angelo De Simone

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato l’assoluzione di Stefano Molducci e di Elena Vasi Susma nell’ambito del caso riguardante la morte di Danilo Molducci.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per Elpidio Galluccio, il trentaseenne di Avellino arrestato dalla Squadra Mobile dopo giorni di latitanza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Angelo De Simone

Shock anafilattico. Aumentano le allergie in ospedale. Diminuiscono i morti grazie all’adrenalina, ma solo 1 su 4 la usa correttamenteSono i dati emersi in chiusura del 28° Congresso della Società Italiana Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica. Tra le cause maggiormente responsabili in età adulta ci sono punture di imenotteri ... quotidianosanita.it

Shock anafilattico, nel 2026 il primo spray nasale di adrenalina: una svolta per 10mila pazienti ogni annoNel mondo della medicina d’urgenza, ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte. Per chi soffre di gravi allergie, la somministrazione tempestiva dell’adrenalina è l’unica arma efficace ... iodonna.it

Nello scenario dell’emergenza , lo shock rappresenta una delle sfide cliniche più complesse per il team sanitario. Quando l'equilibrio emodinamico si spezza, la sopravvivenza del paziente dipende dalla capacità della squadra di agire con precisione chirurg - facebook.com facebook