Shoah | Fontana ' ricordiamo milioni di vite spezzate dal nazifascismo'

Questa riflessione invita a ricordare le vittime innocenti dello Shoah, un evento che ha segnato profondamente la storia. È importante mantenere vivo il ricordo per preservare la dignità umana e promuovere i valori di pace e rispetto.

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Ricordiamo oggi milioni di vite innocenti spezzate dal nazifascismo, da un'ideologia di odio e negazione della dignità umana. Onore a chi, a rischio della vita, scelse l'umanità contro l'indifferenza". Lo scrive sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

