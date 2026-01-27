Shein si impegna a garantire prodotti sicuri e conformi alle normative europee, con particolare attenzione alla protezione dei minori. L’azienda ribadisce la sua volontà di mantenere elevati standard di sicurezza, senza scendere a compromessi, per offrire ai consumatori un’esperienza affidabile e responsabile nel rispetto delle normative comunitarie.

“Come operatori di mercato, vogliamo offrire prodotti sicuri e scelte accessibili ai consumatori europei” e “a Shein non scendiamo a compromessi in termini di sicurezza e conformità e la protezione dei minori è fondamentale. Nel nostro marketplace, tutti i venditori sono contrattualmente vincolati da un insieme completo di termini, politiche e un rigoroso codice di condotta per i venditori in merito alle loro operazioni, all’inserimento dei prodotti e ad altri requisiti di sicurezza. Il nostro quadro di compliance è multilivello e opera lungo l’intero ciclo di vita di qualsiasi inserzione di prodotto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Shein alla Ue: “No compromessi, protezione dei minori è fondamentale”

Scandalo bambole del sesso e armi, Shein comparirà davanti alla Commissione dell’Ue: Rispettare l’Europa non è facoltativoIl 27 gennaio prossimo i rappresentanti del gigante dell’e-commerce della fast fashion Shein sarà davanti alla Commissione Imco. notizie.com

Ci inonda di di prodotti pericolosi e illegali, rispettare le leggi dell’Ue non è facoltativo se vuole fare affari qui: Shein chiamata a comparire davanti al ...Per la prima volta il colosso cinese dell'e-commerce affronterà la Commissione IMCO dopo aver ignorato due inviti precedenti ... ilfattoquotidiano.it