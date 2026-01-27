Sgomberate due famiglie per la frana nella zona collinare di Silvi Paese

In seguito alla frana di domenica 25 gennaio, il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, ha disposto lo sgombero di due famiglie nella zona collinare. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei residenti, dopo che le abitazioni hanno subito danni significativi. L’intervento si inserisce in un’azione di prevenzione e tutela del territorio e delle persone coinvolte.

Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, ha firmato un'ordinanza di sgombero di due nuclei familiari a causa delle lesioni subite dalle loro casa a causa della frana di domenica 25 gennaio.Le abitazioni sono state messe sotto stretta osservazione e dopo i risultati dell’indagine idrogeologica sul.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

