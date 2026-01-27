settimana corta si muovono anche i licei

La modifica dell’orario scolastico sta coinvolgendo anche i licei, seguendo l’esempio delle scuole tecniche e professionali. Sempre più istituti adottano la settimana di lezioni dal lunedì al venerdì, con orari ridotti e rientri pomeridiani. Questa tendenza mira a ottimizzare il tempo e migliorare l’esperienza didattica degli studenti, mantenendo un equilibrio tra studio e tempo libero.

Per prime sono state le scuole tecniche e professionali, il Montani, l’Ipsia Ricci, da qualche anno gli studenti vanno a scuola dal lunedì al venerdì, fino alle 13 e 30 con un lungo rientro pomeridiano. Una tendenza, quella della settimana corta, più pratica che didattica che comunque ha contagiato anche i licei, sia lo scientifico Onesti che il classico Caro Licini Preziotti hanno avviato tutti i percorsi per partire, dal prossimo anno scolastico, con la scuola chiusa il sabato. C’è stato un sondaggio tra le famiglie, più o meno veritiero visto che in tanti non hanno votato e si sono accorti della decisione solo in ultimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

