Separazione delle carriere dai penalisti un decalogo per il ' Sì'

AGI - "Dieci buone ragioni" per dire 'Sì' alla separazione delle carriere: sono quelle indicate dall' Unione delle Camere penali e raccolte in un 'decalogo' lanciato oggi, in occasione della presentazione del Comitato per il 'Sì' al referendum. Nel documento vengono illustrati i punti chiave della riforma, approvata la scorsa settimana in via definitiva dal Parlamento: "Un giudice terzo è la prima garanzia di libertà, perché senza un giudice terzo non ci può essere il necessario riequilibrio del potere del pubblico ministero ", "ruoli diversi, stesse garanzie: due carriere diverse, una sola giustizia al servizio delle persone". 🔗 Leggi su Agi.it

