Il rock underground alza il volume. I Cut celebrano 30 anni dal vivo.

I Cut, band storica del rock underground italiano, celebrano 30 anni di attività. Nati a Bologna negli anni '90, il loro sound unisce elementi di garage, punk e noise. Per questa occasione speciale, si esibiranno in Brianza, offrendo un live che ripercorre tre decenni di musica e passione, confermando il loro ruolo di protagonisti nel panorama alternativo italiano.

Da trent’anni sono una delle band più importanti del panorama underground italiano. Nati sotto le torri di Bologna a metà anni ‘90, arriveranno in Brianza per festeggiare i tre decenni di attività all’insegna del rock, in bilico tra garage, punk e distorsioni noise. Saranno i bolognesi Cut i protagonisti del concerto che stasera accenderà gli amplificatori del Bloom di Mezzago. Con loro ci saranno altre due solide realtà della scena indipendente, per una tripletta tutta energia. Dalle 22 di oggi sul palco di via Curiel il gruppo emiliano farà tappa con il suo “ 30 Years of Perseverance Tour “, con i pezzi più significativi della sua carriera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

