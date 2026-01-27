Sentieri degustativi | un viaggio fra birra e miele

Questa esperienza sensoriale unisce birra artigianale e mieli locali, offrendo un percorso di scoperta tra sapori autentici. La degustazione guidata, condotta presso il Podere Montebornioli di Montespertoli, permette di apprezzare tre piatti a base di mieli, accompagnati dalle birre del Birrificio Oltrarno di Marignolle, in un contesto di valorizzazione delle produzioni territoriali.

Una degustazione guidata con tre piatti a base di mieli locali del Podere Montebornioli di Montespertoli e le birre artigianali del Birrificio Oltrarno di Marignolle. Possibilità di acquistare i prodotti delle due realtà agricole, come zafferano, miele, birra e vino. Prenotazione consigliata al.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Sentieri Degustativi

Il miele Dop delle Dolomiti Bellunesi è un prodotto naturale, proveniente da un'area con poche attività industriali.

Ultime notizie su Sentieri Degustativi

