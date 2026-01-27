Burlon Cons miele Dolomiti Bellunesi Dop | Nostro miele naturalmente bio

Il miele Dop delle Dolomiti Bellunesi è un prodotto naturale, proveniente da un'area con poche attività industriali. La sua produzione avviene in un territorio caratterizzato da caratteristiche uniche, che garantiscono un prodotto biologico e di qualità. Questa specificità contribuisce a mantenere intatte le caratteristiche organolettiche del miele, valorizzando le tradizioni locali e il rispetto dell'ambiente.

(Adnkronos) – "Il miele Dop è prodotto in un determinato territorio dalle caratteristiche uniche. Nel nostro caso parliamo del miele prodotto all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, prodotto in una zona dove ci sono pochissimi insediamenti industriali e quindi naturalmente biologico". Così Mario Burlon del Consorzio di tutela Miele delle Dolomiti Bellunesi Dop, all’incontro ‘Alleanza per le Api’, organizzato da Fai – Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita, in collaborazione con McDonald's, presso il ministero dell’Agricoltura a Roma. Un'occasione per promuovere la salvaguardia dell’apicoltura italiana e il rafforzamento delle filiere del miele.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e Foreste annuncia il riconoscimento ufficiale del Consorzio di tutela del Miele delle Dolomiti Bellunesi Dop. Si tratta del primo consorzio

Miele Dolomiti Bellunesi Dop: riconosciuto il consorzio di tutelaIl ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e Foreste annuncia il riconoscimento ufficiale del Consorzio di tutela del Miele delle Dolomiti Bellunesi Dop. Si tratta del primo consorzio ... ilnordestquotidiano.it

