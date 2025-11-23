Intimidazione e insulti a Fratelli d' Italia nella sede di Mestre Vigliacchi violenti

Ennesima intimidazione contro una sede di Fratelli d'Italia: “Fascista”, si legge in bianco sopra il nome di Giorgia Meloni accompagnato da alte scritte violente presso la sede del coordinamento regionale e comunale di FdI a Mestre, imbrattata nella notte tra sabato e domenica. Un episodio denunciato alla Digos e a commentarlo è Raffaele Speranzon Vicecapogruppo del partito al Senato: “Denunciamo il solito clima di intolleranza che provenire da settori della sinistra che ci auguriamo sia solo extraparlamentare. È l'opera di vigliacchi violenti che non accettano il confronto democratico. Insulti e violenza non ci fanno paura, ma al contrario ci rendono ancora più orgogliosi del nostro partito e di ciò che sta facendo per la Nazione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

