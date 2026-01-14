Sposa bambina a Ferrara venduta a 14 anni | sono 12 milioni nel mondo le ragazze date in matrimonio prima di compiere 18 anni

A soli 14 anni, una ragazza è stata trovata a Ferrara, vittima di un matrimonio precoce. Nel mondo, sono circa 12 milioni le ragazze che vengono date in sposa prima dei 18 anni. La giovane, trovata a piedi nudi e in stato di shock, ha riferito di essere stata maltrattata dal 25enne a cui la madre l'aveva affidata. Questo episodio evidenzia la persistente problematica dei matrimoni infantili e delle violenze di genere.

È stata salvata da una donna in strada nella notte. Era a piedi nudi. La ragazza ha raccontato di essere stata picchiata dal 25enne a cui la madre l'avrebbe ceduta. Indagini aperte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sposa bambina a Ferrara, «venduta» a 14 anni: sono 12 milioni nel mondo le ragazze date in matrimonio prima di compiere 18 anni Leggi anche: ‘Sposa’ bambina picchiata a 14 anni dall’uomo a cui era stata venduta dalla madre Leggi anche: Ferrara, venduta dalla madre a un 25enne bosniaco: il dramma della sposa bambina Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ferrara, sposa bambina venduta dalla madre viene picchiata: arrestato 25enne; Ferrara, «sposa bambina» di 14 anni venduta dalla madre a un uomo che la picchia per gelosia: «È scappata a piedi nudi, soccorsa in strada»; Sposa bambina scappa scalza e chiede aiuto: Venduta da mia madre a un uomo che mi picchia; ‘Sposa’ bambina picchiata a 14 anni dall’uomo a cui era stata venduta dalla madre. “Salvata da una passante”. Ferrara, sposa bambina venduta dalla madre: 14enne vittima di violenze salvata in strada - Sposa bambina scoperta a Ferrara: giovane soccorsa in strada dopo mesi di maltrattamenti, arrestato il convivente 25enne. notizie.it

Ferrara, sposa bambina venduta dalla madre viene picchiata: arrestato 25enne - Arrestato dai carabinieri di Ferrara per lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale nei confronti di una minorenne macedone, un 25enne di origine bosniache: avrebbe picchiato la 14enne più volte, dopo ... tg24.sky.it

Ferrara, sposa bambina picchiata a 14 anni dall’uomo a cui era stata venduta dalla madre - La comunicazione è avvenuta con difficoltà, vista la scarsa conoscenza dell’italiano. tg.la7.it

Ferrara, sposa bambina venduta dalla madre viene picchiata: un arresto x.com

- Sposa bambina venduta dai genitori - Massacrata di botte dal marito, è scappata in strada. Salvata da un passante. Arrestato il "marito" di 25 anni. #ferrara #violenzasulledonne #sposebambine - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.