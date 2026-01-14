ANGI esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Prof Luigi Nicolais

L'ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, esprime il suo sincero cordoglio per la perdita del Prof. Luigi Nicolais. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel campo dell’innovazione e della ricerca. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo accademico e scientifico, e si unisce al dolore di familiari, amici e colleghi che lo hanno conosciuto e stimato.

Roma, 13.01.26 L'ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del Prof. Luigi Nicolais, scienziato di fama internazionale, inventore, uomo delle istituzioni e riferimento umano e culturale per intere generazioni di ricercatori, innovatori e decisori pubblici. ANGI ha premiato il Prof. Nicolais nel 2018 presso la Camera dei Deputati per l'eccellenza nel campo dell'innovazione. Un premio che ha coinvolto specialmente la componente del comitato scientifico di ANGI, Claudia Laricchia, che con lui ha condiviso nell'arco di decennio, alcune importanti collaborazioni dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, al Global Food Innovation Summit, fino all'esperienza di Materias, straordinaria realtà che eredita la visione del Professore, dando vita alle idee migliori, oggi grazie alla continuità garantita dal suo team, e soprattutto da Aniello Cammarano e Caterina Meglio.

