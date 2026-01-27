scippo di orologio di lusso in due alla sbarra

In un episodio avvenuto a Milano Marittima, due persone sono state arrestate per aver rubato con strappo un orologio di lusso. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla loro cattura, evidenziando l’attenzione sulla sicurezza nelle strade della località. Questo episodio sottolinea l’importanza di adottare misure di prevenzione e di vigilanza per tutelare cittadini e visitatori.

Il contesto è quello delle strade di Milano Marittima. E il reato è il furto con strappo in concorso. Un caso all’apparenza come tanti altri quello approdato ieri mattina in udienza predibattimentale davanti al giudice Cristiano Coiro e al viceprocuratore onorario Marianna Piccoli. È stato semmai il bottino a fare la differenza: un orologio di lusso del valore compreso tra 35 e 45 mila euro. Nella fattispecie un Patek Philippe modello Aquanaut che fino al 7 settembre del 2022 si trovava al polso sinistro di una cervese oggi 70enne. E che, secondo il decreto di citazione a giudizio, era stato strappato da due giovani entrambi di origine napoletana poi fuggiti a bordo di uno scooter. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

