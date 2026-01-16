La supermodella in Schiaparelli alla première newyorkese della serie horror di Ryan Murphy | futurismo couture a forma di diamante e trasparenze sensuali

Durante la première newyorkese della serie horror di Ryan Murphy, Bella Hadid ha indossato un abito Schiaparelli della collezione couture autunno 2025 al MoMA. Il look, caratterizzato da elementi futuristi, trasparenze e dettagli a forma di diamante, ha catturato l’attenzione per la sua eleganza sobria e ricercata, esprimendo un’interpretazione moderna della moda couture.

U na visione rosso fuoco, eterea, perfetta e pericolosa. Bella Hadid ha incantato il MoMA di New York in un abito Schiaparelli dalla collezione couture autunno 2025. La supermodella lo ha indossato sul red carpet della nuova serie horror di Ryan Murphy, The Beauty, in uscita il 22 gennaio su Disney+. Hadid si riscopre attrice e interpreta una modella immersa nell'ambiente parigino dell'alta moda che deve confrontarsi con una misteriosa malattia sessualmente trasmissibile. Un'infezione (forze nata da un complotto del governo) che produce effetti estetici positivi – chi ne è contagiato diventa più attraente – ma che al tempo stesso è letale.

