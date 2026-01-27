Scarichi fucsia nel Fiume Solofrana | Somma sporge denuncia in Procura

È stato segnalato un episodio di scarico di liquido fucsia nel fiume Solofrana, documentato da un video di circa 13 secondi. La scena si svolge vicino alle vasche di laminazione nella frazione Acigliano di Mercato San Severino, dove una conduttura rilascia un liquido colorato prima di confluire nel corso d'acqua. La denuncia è stata presentata da Somma presso la Procura competente.

Il sindaco: "E' un gesto criminale perpetrato ai danni della salute pubblica, dell’ecosistema acquatico e dalla sua fauna" È un video di circa 13 secondi a documentare la scena incriminata, con del liquido color rosa-fucsia fuoriuscire da una conduttura idrica in prossimità delle vasche di laminazione, alla frazione Acigliano di Mercato San Severino, prima di confluire nel fiume Solofrana e mescolarsi alle acque. L’episodio inquietante, verificatosi nella mattinata di lunedì, ha fatto scattare immediatamente la denuncia alla Procura della Repubblica a firma del sindaco Antonio Somma e dell’assessore all’ambiente Vincenzo Scarano per scarichi abusivi di sostanze inquinanti.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Fiume Solofrana

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fiume Solofrana

