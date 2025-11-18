Scarichi abusivi nel fiume Sarno | sequestro per azienda di carne
Sequestrato l'impianto produttivo della società Inceb Sud srl, a Sant'Antonio Abate, operante nel settore della macellazione e commercializzazione delle carni bovine, per il reato di scarico abusivo di reflui industriali: l'impianto, che si trova in un immobile realizzato illegittimamente dal. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
