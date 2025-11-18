Scarichi abusivi nel fiume Sarno | sequestro per azienda di carne

Napolitoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrato l'impianto produttivo della società Inceb Sud srl, a Sant'Antonio Abate, operante nel settore della macellazione e commercializzazione delle carni bovine, per il reato di scarico abusivo di reflui industriali: l'impianto, che si trova in un immobile realizzato illegittimamente dal. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

scarichi abusivi fiume sarnoScarichi nel fiume Sarno, sequestrato impianto di macellazione - Scarico abusivo delle acque reflue: per questo è stato sequestrato l'impianto produttivo di un'azienda specializzata nel campo della macellazione e commercializzazione delle carni bovine. Da rainews.it

scarichi abusivi fiume sarnoVeleni nel Sarno, sequestrato macello industriale: scarichi abusivi di sangue, urine e sostanze tossiche - B SUD srl, attiva nel settore della macellazione e della commercializzazione delle carni bo ... lostrillone.tv scrive

scarichi abusivi fiume sarnoScarichi illeciti nel Sarno, sequestrata un'azienda di macellazione - Nel fiume finiva acqua contaminata da sangue e urine degli animali macellati ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Scarichi Abusivi Fiume Sarno