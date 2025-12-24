Ti aspettavo da prima del trapianto | Geolier regala sorrisi ai bambini del Santobono VIDEO
Poco prima di Natale, all’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, struttura d’eccellenza per le cure pediatriche in Campania, è stata (di nuovo!) la volta di un ospite d’eccezione, giunto a far visita ai degenti e far trascorrere loro qualche ora di serenità; a varcare le porte del nosocomio è stato un vero e proprio idolo dei giovani partenopei, Geolier, che si è intrattenuto scherzando – e cantando – con i pazienti. A testimonianza dell’incontro, il consueto reel riassuntivo diffuso dai canali social dell’associazione Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Santobono Pausilipon (@santobonopausilipon) In questo periodo dell’anno i bambini esprimono desideri sperando che Babbo Natale possa esaudirli tutti, anche i più incredibili! E per i nostri piccoli pazienti l’unico desiderio costante era poter incontrare il loro idolo, @geolier! Una richiesta costante e persistente nella quale non hanno mai smesso di credere, come dimostra la frase spontanea del nostro piccol Vincenzo: “ti stavo aspettando da quando ho iniziato il trapianto”! Perché Vincenzo era assolutamente sicuro che prima o poi il suo amico Geolier sarebbe venuto a trovarlo in ospedale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
