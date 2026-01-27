Sanremo le reazioni dei BIG alle pagelle dei giornalisti

Il Festival di Sanremo si apre con le reazioni dei BIG alle pagelle dei giornalisti. Artisti come Elettra Lamborghini e Leo Gassmann commentano i giudizi espressi, offrendo uno sguardo sulle dinamiche di questa importante manifestazione musicale. Un momento di confronto che riflette le aspettative e le emozioni di chi partecipa alla kermesse, sottolineando l’importanza del dialogo tra artisti e stampa nel contesto del festival.

Sanremo, al via il Festival. Le reazioni dei BIG alle pagelle dei giornalisti, da Elettra Lamborghini a Leo Gassmann. Ogni febbraio, puntuale Sanremo si materializza nelle case degli italiani e le trasforma. Il salotto diventa platea, il divano una poltrona di velluto immaginario, il telecomando uno strumento di potere assoluto. Sanremo è l’unico luogo in cui l’Italia riesce a essere contemporaneamente nostalgica e futurista. Leggi anche  Stefania Orlando irrompe e replica alle critiche La nuova edizione condotta da Carlo Conti prenderà il via il 24 febbraio per cinque sere consecutive. Nella giornata di ieri tutti i giornalisti hanno avuto la possibilità di ascoltare in anteprima i 30 brani dei big in gara esprimendo così i propri pareri, e a quel punto alcuni dei cantanti, dopo aver letto vari articoli di giornale con tanta ironia si sono esposti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

