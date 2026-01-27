Sannino si racconta | Tornare in Italia? Non voglio entrare in una centrifuga Al manicomio ho conosciuto la sofferenza vera…Zamparini voleva darmi 500mila euro

Beppe Sannino, attuale allenatore del Bellinzona, riflette sul suo passato e sulle sfide vissute in Italia, tra esperienze di sofferenza e momenti di successo. Con un lungo percorso nel calcio, ha ottenuto numerosi riconoscimenti e promozioni, distinguendosi per la sua professionalità. In questa intervista, Sannino condivide pensieri sulla sua carriera e sulle difficoltà affrontate nel mondo del calcio e della vita.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.