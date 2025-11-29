Il Lions Club Benevento Host celebra 70 anni di impegno e servizio per la comunità

Tempo di lettura: 3 minuti Il Lions Club Benevento Host ha celebrato il settantesimo anniversario della sua fondazione con una conferenza stampa ospitata nella Sala Blu del Rettorato di Palazzo San Domenico dell’Università del Sannio. Un momento solenne e partecipato, dedicato alla storia, ai valori e alla visione futura del più antico club lionistico del Sannio. A introdurre i lavori è stata Stefania Pavone, presidente del Lions Club Benevento Host, che ha sottolineato la solidità del rapporto tra associazioni e istituzioni, “un legame concreto e costruttivo”, e ricordato il lungo percorso iniziato nel 1955, fatto di “progetti, iniziative e incontri” sempre rivolti alla crescita della comunità beneventana: “Siamo una presenza costante, riconoscibile e autorevole in grado di intercettare i bisogni del territorio diffondendo cultura, impegno e senso civico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

