Sanità il 2026 sarà l' anno di svolta per i Cau | destini e nomi diversi Valutazione in continua evoluzione

Nel 2026, i Cau rappresentano una svolta nel sistema sanitario italiano, con un'evoluzione della valutazione e nuove modalità di gestione delle emergenze meno urgenti. Questi centri mirano a ridurre la pressione sui Pronto Soccorso, offrendo un servizio più efficiente e mirato. L'anno segna un cambiamento importante nel modo di affrontare le emergenze sanitarie, con impatti significativi sul sistema e sui cittadini.

Il 2026 sarà l'anno di svolta per i Cau, i centri per le emergenze meno urgenti che la ex giunta Bonaccini mise in campo per alleggerire i Pronto soccorso. Di sicuro, una parte di questi ambulatori cambierà nome, come ha anticipato l'assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi. Quella sui Cau.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Nel 2026, l’Italia potrebbe vivere una svolta significativa nel settore sanitario, a condizione che venga approvata la riforma della sanità territoriale e che la delega sul 77 passi in Parlamento.

La Sanità e gli obiettivi per il 2026: è tempo di portare a casa le riforme e rilanciare il SsnLa Legge di Bilancio e i provvedimenti collegati hanno disegnato una traiettoria chiara: più fondi al Fondo sanitario nazionale, più attenzione al personale, rafforzamento della medicina territoriale, ... quotidianosanita.it

Sanità: Regione Lombardia approva gli indirizzi di programmazione 2026LECCO – Nei giorni scorsi la Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, la delibera relativa agli ‘Indirizzi di programmazione del sistema ... lecconotizie.com

Oggi in aula si riprende dall’esame dell’articolo 2 sulla Sanità ma l’assessora ad interim non ci sarà - facebook.com facebook