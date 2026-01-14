Sanita’ | Rocca 2026 anno svolta se passa delega su riforma territorio

Nel 2026, l’Italia potrebbe vivere una svolta significativa nel settore sanitario, a condizione che venga approvata la riforma della sanità territoriale e che la delega sul 77 passi in Parlamento. Questi cambiamenti potrebbero segnare un passo importante verso un sistema più efficiente e vicini ai bisogni dei cittadini. Resta da vedere se le proposte in discussione porteranno le modifiche auspicabili per il futuro della sanità italiana.

Il 2026 “mi auguro che sarà un anno di svolta per l’Italia, se la norma riguardante la riforma della sanità territoriale verrà approvata e se passerà la delega sul 77. È fondamentale per noi riformare la medicina del territorio e migliorare il rapporto con gli infermieri di Comunità. Questo potrebbe rappresentare un anno decisivo per un cambiamento positivo”. Queste sono state le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, pronunciate a margine del convegno intitolato “La salute al primo posto: un futuro che costruiamo insieme”, che si è svolto oggi presso Palazzo Giustiniani, nel cuore di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

