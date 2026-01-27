San Saba il sit-in degli abitanti davanti al palazzo di Areti | Tra furti e buche senza luce ci sentiamo in pericolo

Da romatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli abitanti di San Saba, nel centro di Roma, hanno organizzato un sit-in davanti al palazzo di Areti per evidenziare problemi di sicurezza legati a frequenti blackout e furti. Da tre anni, le strade del quartiere sono spesso al buio, creando condizioni di disagio e pericolo. La protesta mira a sensibilizzare le autorità sulla necessità di interventi tempestivi per garantire servizi essenziali e sicurezza ai residenti.

La sera, da tre anni, gli abitanti del quartiere San Saba soffrono l'assenza intermittente di luce nelle strade del quartiere, situato al centro di Roma tra l'Aventino, le Terme di Caracalla e le Mura Aureliane. Costretti ad accendere le torce dei loro telefoni per rientrare a casa e spaventati.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su San Saba

San Saba al buio, monta la protesta: “In strada facciamo luce con gli smatphone”

Le strade di San Saba sono al buio da mesi a causa di problemi all’impianto d’illuminazione.

"Non c’è luce, ci chiudiamo in casa". Il grido dei residenti di Colle degli Abeti, abbandonati e assediati dai furti

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Saba

Argomenti discussi: San Saba al buio, monta la protesta: In strada facciamo luce con gli smatphone.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.