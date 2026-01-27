San Saba il sit-in degli abitanti davanti al palazzo di Areti | Tra furti e buche senza luce ci sentiamo in pericolo

Gli abitanti di San Saba, nel centro di Roma, hanno organizzato un sit-in davanti al palazzo di Areti per evidenziare problemi di sicurezza legati a frequenti blackout e furti. Da tre anni, le strade del quartiere sono spesso al buio, creando condizioni di disagio e pericolo. La protesta mira a sensibilizzare le autorità sulla necessità di interventi tempestivi per garantire servizi essenziali e sicurezza ai residenti.

